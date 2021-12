O Chile começou, neste domingo (19), a ir às urnas para o segundo turno de uma eleição presidencial decisiva para mudar o rumo de seu futuro entre dois projetos antagônicos: o do advogado de extrema direita José Antonio Kast e o do deputado de esquerda Gabriel Boric.



Mais de 15 milhões de chilenos são esperados para votar, entre 8h e 18h (horários de Brasília). O voto não é obrigatório no país.



No primeiro turno, em 21 de novembro, o abstencionismo foi alto, passando de 50%.



O vencedor toma posse em 11 de março de 2022, sucedendo a Sebastián Piñera.