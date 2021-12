'Rússia não pode impor posições à Otan', diz ministra alemã da Defesa

Christine Lambrecht é ministra alemã da Defesa (foto: PETRAS MALUKAS / AF)

Em um contexto de elevada tensão entre Moscou e países ocidentais sobre o conflito na Ucrânia, a ministra alemã da Defesa, Christine Lambrecht, afirmou neste domingo (19) que a Rússia não pode "impor suas posições" à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) sobre segurança nacional."Temos que resolver esta tensa situação", disse Christine à imprensa durante uma visita à Lituânia."Temos que nos falar, o que significa discutir as propostas que a Rússia apresentou (...) mas a Rússia não pode impor suas posições aos sócios da OTAN", frisou.A Lituânia e seus vizinhos bálticos, Estônia e Letônia, estão preocupados com a segurança na região, desde que Moscou posicionou milhares de soldados perto da fronteira com a Ucrânia.Esta é a primeira viagem oficial de Lambrecht desde sua nomeação, depois que o novo chanceler, o social-democrata Olaf Scholz, formou um governo com os verdes e os liberais no início deste mês.Lambrecht se reuniu com o ministro lituano da Defesa, Arvydas Anusauskas. Segundo seu homólogo, "a Rússia mobilizou forças na região de Kaliningrado dez vezes superiores ao batalhão estacionado em Rukla", no centro da Lituânia.Cerca de 550 soldados alemães se encontram na base militar de Rukla, e a Alemanha lidera o batalhão multinacional na Lituânia."Nesta situação, as demandas da Rússia que enfraquecem a segurança dos nossos países são simplesmente impossíveis de serem aplicadas. Acho que devem ser rejeitadas", declarou Anusauskas à imprensa.Depois de concentrar cerca de 100.000 soldados perto da Ucrânia, a Rússia divulgou, na sexta-feira (17), duas propostas para limitar o papel dos Estados Unidos e da OTAN nas ex-repúblicas soviéticas.