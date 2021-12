Reino Unido usará poderes 'diplomáticos e econômicos' para proteger Ucrânia da Rússia

O Reino Unido utilizará "todos os seus poderes diplomáticos e econômicos" para impedir qualquer agressão russa contra a Ucrânia, garantiu nesta sexta-feira (17) o primeiro-ministro Boris Johnson ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, segundo Downing Street.



Durante uma conversa telefônica, Johnson reiterou o apoio britânico à Ucrânia e garantiu a Zelensky que o Reino Unido "utilizará todos os seus poderes diplomáticos e econômicos, em concerto com seus aliados, para impedir qualquer agressão russa contra a Ucrânia", informou um porta-voz de Downing Street, a sede do Executivo em Londres.



Dessa maneira, o Reino Unido parece também descartar a opção militar, que já foi rechaçada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.



Na conversa, Johnson e Zelensky coincidiram sobre a importância do "diálogo em curso, inclusive com a Rússia" e mencionou a importância para a Ucrânia e os países europeus de "reduzir sua dependência do gás russo" e da necessidade de "cultivar fontes de energia verdes e diversas".



Há algumas semanas, Washington, União Europeia e Kiev acusam Moscou de realizar preparativos para invadir a Ucrânia, o que o Kremlin nega.



O telefonema entre Johnson e Zelensky acontece dias depois de uma conversa entre o premiê britânico e o presidente russo Vladimir Putin.



Na última segunda, Johnson pediu a Putin uma "desescalada de tensões", reiterando a advertência britânica de que qualquer intervenção militar russa representaria um "erro estratégico" que traria fortes "consequências".