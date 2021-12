Rival de Merkel é eleito para liderar uma CDU em crise

Friedrich Merz, rival histórico de Angela Merkel, foi designado na sexta-feira (17) para liderar os conservadores alemães da União Democrática-Cristã (CDU), uma sigla em crise e na oposição, após a derrota nas eleições legislativas.



Apenas três anos depois de seu retumbante retorno à política, Merz, de 66 anos, obteve 62,1% dos votos dos membros da CDU, superando, com ampla vantagem os outros dois candidatos: Hege Braun (12,1%), próximo a Merkel; e Norbert Röttgen (25,8%), de acordo com os resultados divulgados pelo secretário-geral da legenda, Paul Ziemiak.



A favor de uma linha liberal na economia, Merz terá de reerguer um partido que saiu em ruínas das eleições de 26 de setembro. Na disputa, a CDU registrou o pior resultado de sua história (18,9%), após 16 anos à frente do país.



Essa derrota levou o presidente Armin Laschet, que assumiu pessoalmente o resultado, a jogar a toalha apenas um ano depois de ser nomeado presidente da CDU.



A eleição de Merz marca a primeira nomeação direta de um líder da CDU por parte de seus militantes. Do total de 400.000 membros da sigla, 250.000 votaram.



Esta foi a terceira vez que Merz se apresentou para disputar a liderança da CDU. Para o partido, que domina a vida política alemã desde o fim da Segunda Guerra Mundial, trata-se da terceira mudança de presidente em três anos.