Talibãs preparam primeiro orçamento sem ajuda internacional no Afeganistão

O Ministério das Finanças do governo talibã preparou um projeto de orçamento no Afeganistão que, pela primeira vez em 20 anos, não será financiado pela ajuda internacional - anunciou um porta-voz nesta sexta-feira (17).



O país enfrenta uma profunda crise econômica que ameaça se transformar em uma crise humanitária, alertou o Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA), advertindo que uma "avalanche de fome" se aproxima.



Ahmad Wali Haqmal, porta-voz do Ministério das Finanças, não especificou o montante do projeto orçamentário, que se estenderá até dezembro de 2022.



Segundo ele, o projeto deve ser aprovado pelo governo afegão antes de ser publicado.



"Tentamos financiá-lo com nossas receitas internas e achamos que podemos", disse ele, em entrevista à televisão pública RTA.



A ajuda internacional destinada ao Afeganistão foi suspensa depois que os talibãs voltaram ao poder em agosto. Os países ocidentais congelaram bilhões de dólares em ativos no exterior.



Elaborado pelo governo anterior sob tutela do Fundo Monetário Internacional (FMI), o orçamento de 2021 foi dividido entre 219 bilhões de afeganis (ou US$ 1,98 bilhão no câmbio atuais) de ajuda internacional e 217 bilhões de afeganis de receita.



Desde o retorno dos talibãs, a moeda local segue em constante declínio, com a taxa cambial em constante mudança.



O porta-voz também reconheceu que os salários de vários meses dos funcionários públicos ainda não foram depositados.



"Fazemos o melhor que podemos", afirmou, antecipando que se prepara uma nova escala salarial.