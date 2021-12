Soldado ucraniano morre em combates contra separatistas pró-Rússia

A Ucrânia informou nesta sexta-feira (17) que um soldado de suas forças morreu em combates contra separatistas pró-Rússia no leste do país, em um contexto de tensões crescentes com Moscou.



O leste da Ucrânia é cenário, desde 2014, de uma guerra com separatistas pró-Rússia, supostamente auxiliados pelo Kremlin. A anexação por parte da Rússia da península da Crimeia agravou o conflito, que já deixou mais de 13.000 mortos.



Nas últimas semanas, a tensão aumentou: países ocidentais acusam o Kremlin de preparar uma invasão à Ucrânia e ampliaram os alertas à Rússia.



O exército ucraniano afirmou que os separatistas atacaram suas posições com morteiros e granadas.



"Um soldado foi ferido e morreu", anunciou o exército em sua página no Facebook.



Este incidente eleva para 65 o número de soldados ucranianos mortos desde o início do ano, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais. Em 2020, 50 militares ucranianos morreram no conflito.



Os países ocidentais acusam a Rússia de preparar uma nova invasão à Ucrânia e de posicionar um grande contingente na fronteira.



