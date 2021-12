Maduro confirma que se encontrou com um funcionário da CIA na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, revelou nesta quinta-feira (16) que recebeu recentemente a visita de um funcionário da CIA, sem revelar detalhes sobre os assuntos discutidos durante o encontro.



"Todos os dias eu converso com duas, três delegações de todo o mundo (...) vem gente me ver até da CIA, veio alguém da CIA me ver esses dias. Sabiam disso?", disse Maduro durante um evento no estado de La Guaira, a cerca de 40 minutos de Caracas.



O presidente venezuelano afirmou que, embora tenha sido um encontro "secreto", o embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, James Story, baseado em Bogotá, revelou detalhes da visita a Caracas do delegado da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês).



"Não vou contar o que falei com ele, foram eles que deram a notícia, foi um encontro secreto, mas eles pegaram o avião e depois deram a notícia. Eles não têm palavra, dizem: 'vamos fazer uma reunião secreta', a gente faz, e eles publicam", criticou Maduro.



O presidente chavista também não revelou a data da reunião.



"James Story por vingança tirou as fotos do avião e deu a notícia, ele é um cara mesquinho, é uma pessoa má que odeia a Venezuela", criticou o presidente, que rompeu relações diplomáticas com Washington em janeiro de 2019, após a administração de Donald Trump e outros cinquenta países reconhecerem o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino.



O governo Trump manteve um confronto duro com Maduro, a quem rotulou de "ditador", bombardeou com sanções - inclusive um embargo do petróleo - e o ignorou como presidente desde sua reeleição em 2018, após qualificar o processo de "fraudulento".



Com a chegada ao poder de Joe Biden, Maduro está aberto para retomar diálogos com os Estados Unidos.