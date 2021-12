Aliança Aukus não viola Tratado de Não Proliferação, diz EUA

Os Estados Unidos questionaram nesta quinta-feira (16) as acusações da China de que o projeto de dotar a Austrália de submarinos de propulsão nuclear violaria o Tratado de Não Proliferação (TNP).



Não há nada no Tratado de Não Proliferação "que proíba este programa que a Austrália quer concluir com os Estados Unidos e o Reino Unido", explicou um alto funcionário do Departamento de Estado, que falou com jornalistas sob a condição do anonimato.



Austrália, Estados Unidos e Reino Unidos concluíram em outubro um acordo de defesa, que prevê que Canberra poderá adquirir submarinos de propulsão nuclear (Aukus).



O Brasil também quer desenvolver este tipo de embarcação, que até agora apenas os países com armas nucleares têm.



A China catalogou esta aliança com uma ameaça "extremadamente irresponsável" para a estabilidade da região.



O funcionário lembrou que a China vai apresentar o tema na próxima conferência onde será examinado o tratado no próximo mês, em Nova York.



"Esperamos que a China evoque o tema do Aukus a toda hora (...) sem importar qual seja o tema abordado", destacou o alto funcionário americano, que destacou que Pequim poderia usá-lo como pretexto para evitar discutir seu próprio arsenal nuclear.