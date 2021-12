Melania Trump lança plataforma de objetos digitais autenticados

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, aderiu nesta quinta-feira(16) à febre de objetos digitais autenticados, lançando sua própria plataforma NFT em sua primeira iniciativa pública desde que deixou a Casa Branca há quase um ano.



Um token não fungível (NFT) é um objeto digital que pode ser um desenho, uma animação, uma peça musical, uma foto ou um vídeo com certificado de autenticidade criado pela tecnologia blockchain, a mesma das criptomoedas. Essa autenticação é considerada inviolável.



Quase desconhecidos há um ano, os NFTs representam para alguns a nova galinha dos ovos de ouro no mercado de arte contemporânea.



Em alta, são negociados nas principais casas de leilão, gerando centenas de milhões de dólares em transações a cada mês. Melania Trump disse em um comunicado que "uma parte dos lucros" de sua coleção de NFTs será investida em orfanatos.



"Estou orgulhosa de anunciar meu novo projeto NFT, que incorpora minha paixão pelas artes e apoiará meu compromisso contínuo com as crianças por meio de minha iniciativa Be Best", disse Trump, referindo-se à campanha contra o bullying que lançou enquanto foi primeira-dama.



"Através desta nova plataforma baseada em tecnologia, iremos oferecer às crianças treinamentos em computação, como programação e desenvolvimento de software, para que prosperem ao deixarem os orfanatos", acrescentou.



O primeiro NFT, uma aquarela do artista francês Marc-Antoine Coulon intitulada "Visão de Melania" estará à venda até o final do ano por 1 SOL, criptomoeda negociada por cerca de 190 dólares às 14h GMT (11h em Brasília), segundo o site especializado coinbase.com.



A obra "incorpora os olhos azuis cobalto da senhora Trump, proporcionando ao colecionador uma inspiração", de acordo com o comunicado.



Esta peça de arte digital de edição limitada também inclui uma gravação de áudio de Melania Trump "com uma mensagem de esperança".



A plataforma Melania Trump NFT será executada no protocolo blockchain de Solana e aceitará criptomoedas SOL e pagamentos com cartão de crédito. Este é o primeiro projeto público de Melania Trump desde que seu marido, o republicano Donald Trump, deixou a presidência em janeiro de 2021.



A ex-primeira-dama disse que oferecerá NFTs "em intervalos regulares" em sua plataforma e anunciou um leilão em janeiro de 2022, durante o qual os colecionadores poderão adquirir um lote composto por uma obra digital, uma obra física e um "acessório único".



As vendas serão feitas em uma plataforma conduzida pela conservadora rede social Parler, brevemente bloqueada depois que apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso em Washington em 6 de janeiro com o objetivo de impedir a certificação da vitória eleitoral do presidente Joe Biden.