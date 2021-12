Vídeo: casal encontra cobra venenosa de 1,5 metro dentro de árvore de Natal

Entre os pingentes de renas e de flocos de neve da árvore de Natal da família WIld, um ser vivo se mexia entre os galhos: uma cobra (foto: CNN International) Sinos, laços, bolinhas brilhantes e caixas de presentes. Os enfeites tradicionais de árvores de Natal são diversos, mas o casal Rob e Marcela Wild descobriram uma nova opção - inusitada e perigosa - no objeto montado na sala da casa deles: uma das cobras mais venenosas da África do Sul, país onde moram. O animal de 1,5 metro estava escondido entre os galhos e foi retirado por um apanhador de cobras. O caso ocorreu na última sexta-feira (10/12), na Cidade do Cabo.









"Os gatos estavam espiando dentro da árvore e minha esposa disse 'provavelmente há um rato lá em algum lugar'", disse Rob Wild à CNN Internacional. Ao se aproximarem, entre os pingentes de renas e de flocos de neve, um ser vivo se mexia entre os galhos: uma cobra. Veja o momento:









Rob diz que não reconheceu a espécie da cobra e, ao fazer uma pesquisa na internet, descobriu que ele e a esposa estavam em perigo iminente. "Eu não sabia o que era na época, mas pesquisei no Google o que são cobras em nossa área e surgiu imediatamente como uma boomslang. Pensei 'Santo Moisés, este é o rei de todas as cobras venenosas'", lembra.





A espécie boomslang é conhecida como uma cobra tímida, porém uma das mais perigosas da África. O veneno destilado na picada causa hemorragias e pode ser fatal para humanos mesmo em pequenas quantidades.





O casal chamou o apanhador de cobras Gerrie Heyns para resgatar o animal. O especialista orientou os dois a não se aproximarem da árvore, mas "manter os olhos na cobra" até a chegada dele, um período de duas horas.





Gerrie usou pinças especiais para o manuseio da cobra e a colocou no chão, onde ele afirma ser mais fácil de manuseá-la. "Assim que eu a controlei, a família veio imediatamente ver a cobra. Ela não tentou morder ou ficar na defensiva, porque eu não dei razão para isso. Um momento assustador se transformou em um momento emocionante para as crianças", disse.





Em seguida, o especialista colocou o animal em um tubo específico para cobras, onde ela ficou até que ele a soltasse na natureza. Para ele, a cobra entrou na casa de Rob e Marcela em busca de comida, água e abrigo. "Provavelmente quando viu o primeiro movimento, tentou escapar para o esconderijo mais próximo que era a árvore", disse ele.





Apesar do alto nível de veneno, Gerrie, que já resgatou centenas de cobras em casas na África do Sul, afirma que a boomslang não é uma cobra que pica com facilidade, apenas quando se sente ameaçada.





"Elas (cobras) são muito relutantes em morder, mas foram muito demonizadas", acrescentou.