Secretário de Estado dos EUA abrevia viagem pela Ásia por caso de covid

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, decidiu encurtar, na quarta-feira (15), sua viagem pela região do Sudeste Asiático, devido a um caso de covid-19 em sua delegação - anunciou o Departamento de Estado dos Estados Unidos.



A etapa em Bangcoc, onde iria se reunir com autoridades tailandesas na quinta-feira (16), foi cancelada "para diminuir os riscos", e "o secretário de Estado retornará para Washington, D.C.", disse seu porta-voz aos repórteres que o acompanhavam.



"O secretário de Estado expressou seu profundo pesar" às autoridades tailandesas "por não poderem viajar para Bangcoc esta semana", acrescentou.



"Para reduzir o risco de contaminação pela covid-19 e para priorizar a saúde e a segurança de sua delegação e daqueles com os quais ele possa ter estado em contato, Antony Blinken decidiu encurtar sua viagem", justificou o porta-voz.



O avião da delegação dos Estados Unidos fará uma breve escala técnica na Tailândia e, em seguida, retornará para os Estados Unidos. Bangcoc seria a terceira e última etapa desta turnê asiática, depois de Jacarta e Kuala Lumpur.



O secretário de Estado começou sua viagem com uma participação em uma reunião ministerial do G7 em Liverpool, no Reino Unido.