Rússia pagará preço em caso de invasão da Ucrânia, afirma chanceler alemão

A Rússia pagará um "preço elevado" em caso de violação das fronteiras ucranianas, advertiu nesta quarta-feira (15) o novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.



"Permitam-me, se todos ainda não compreenderam, repetir aqui o que minha antecessora (Angela Merkel) disse: qualquer violação da integridade territorial terá um preço, um preço elevado", disse Scholz no Parlamento.



O chefe de Governo também expressou "grande inquietação" com a situação na fronteira entre Rússia e Ucrânia, em um momento de temores de invasão por parte das tropas de Moscou.



O leste da Ucrânia é cenário, desde 2014, de uma guerra com os separatistas pró-Rússia, supostamente ajudados pelo Kremlin. Um conflito que começou depois da anexação pela Rússia da península da Crimeia e que deixou mais de 13.000 mortos.



Nas últimas semanas, a tensão aumentou: os países ocidentais acusam o Kremlin de preparar uma invasão à Ucrânia e intensificam os alertas à Rússia.