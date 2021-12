Equador detecta primeiro caso de variante ômicron

O Equador detectou o primeiro caso da variante ômicron do coronavírus em um homem que esteve na África do Sul, informou nesta terça-feira (14) a ministra da Saúde, Ximena Garzón.



"Detectamos o primeiro caso da variante ômicron no país. É um paciente de 48 anos de idade, equatoriano", declarou Garzón em uma coletiva de imprensa.



O homem é engenheiro da Agência de Regulamentação e Controle Fitossanitário e Zoossanitário do Equador (Agrocalidad), que viajou para a África do Sul em novembro com outros dois colegas. Ambos testaram negativo.



Garzón acrescentou que o paciente, que se encontra isolado em um hotel de Quito desde 10 de dezembro, apresentou um quadro febril e mau-estar geral durante o voo de conexão entre Panamá e Equador.



Ao embarcar em Joanesburgo, ele apresentou dois testes PCR negativos e seu certificado de vacinação.



"O paciente encontra-se estável, não tem complicações", indicou a ministra, afirmando que os outros dois colegas também estão respeitando isolamentos preventivos.



O Ministério da Saúde do Equador realizou um cerco epidemiológico com as 150 pessoas que estiveram no mesmo voo entre Panamá e Quito para conter outros possíveis casos.



Com 17,7 milhões de habitantes, o Equador registra 533.588 casos de covid-19 (3.014 casos para cada 100.000 habitantes) e 33.562 mortes desde fevereiro de 2020, quando foi detectada a primeira contaminação.



Garzón pediu à população que siga se vacinando para evitar o avanço da doença. Pelo menos 12 milhões dos 17,7 milhões de habitantes do Equador completaram o esquema de vacinação e mais de 700.000 receberam uma terceira dose de reforço.



A variante ômicron do coronavírus foi detectada em seis países das Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México e Estados Unidos.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante -identificada pela primeira vez na África do Sul- já foi registrada em 77 países e tende a se espalhar com rapidez.



Diante de um aumento de casos de covid-19, o Equador proibiu nesta terça-feira a realização de eventos para o Natal e o Ano Novo em espaços públicos.