Maioria dos imigrantes mortos em naufrágio no Canal da Mancha vieram do Iraque

Autoridades francesas anunciaram nesta terça-feira (14) que 26 dos 27 imigrantes que morreram no naufrágio no Canal da Mancha no mês passado foram "formalmente identificados" e que a maioria eram curdos do Iraque.



Entre os mortos, 17 eram homens entre 19 e 26 anos, sete mulheres entre 22 e 46 anos, um adolescente de 16 anos e uma menina de sete anos, informou a promotoria de Paris em um comunicado.



Dezesseis das vítimas eram curdos do Iraque e também havia quatro afegãos, três etíopes, um somali, um iraniano e um egípcio.



As autoridades têm muitos problemas para identificar os cadáveres dos imigrantes porque eles não carregam documentos oficiais e parentes têm que viajar de áreas remotas para reconhecê-los.



A promotoria de Paris emitiu "27 liberações para os corpos, uma delas sob o nome X por ser a única pessoa não identificada até agora", disse a promotora de Paris, Laure Beccuau.



O naufrágio ocorreu em 24 de novembro e é o pior drama migratório do Canal da Mancha, transformado em uma rota com travessias diárias de migrantes a bordo de frágeis barcos entre a França e o Reino Unido.



Apenas dois homens, um curdo iraquiano e um sudanês, puderam ser resgatados com vida. Segundo uma testemunha, 33 pessoas estavam a bordo do barco quando ocorreu a tragédia.