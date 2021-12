Malta legaliza cultivo e consumo de cannabis recreativa, medida inédita na UE

Malta legaliza, nesta terça-feira (14), o cultivo de quantidades limitadas de cannabis em residências particulares e seu uso para fins recreativos no âmbito privado, algo inédito na União Europeia (UE).



Vários países da UE já descriminalizaram o uso e a posse de cannabis para uso privado nos últimos 20 anos, mas as leis são, às vezes, confusas e, na prática, isso é apenas tolerado.



Em Malta, a reforma, que vai ser votada hoje à tarde pelo Parlamento desta pequena ilha mediterrânea, autoriza a posse de, no máximo, sete gramas de cannabis e o cultivo de quatro plantas por pessoa com mais de 18 anos.



Fica proibido o consumo em público, uma infração que pode acarretar o pagamento de uma multa de 235 euros.



A implementação e o cumprimento desta norma serão supervisionados por um novo órgão oficial: a Autoridade para o Uso Responsável de Cannabis.



País tradicionalmente conservador em questões sociais, Malta já havia descriminalizado a posse de pequenas quantidades de cannabis em 2015 e, três anos depois, adotou um marco legal, cujo objetivo é se tornar um centro de produção de cannabis para fins terapêuticos.