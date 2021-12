Blinken urge a China a deter 'ações agressivas' na região do Indo-Pacífico

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, exortou a China nesta terça-feira (14) a cessar suas "ações agressivas" na região do Indo-Pacífico, durante visita ao sudeste asiático.



Em discurso na Universidade da Indonésia, Blinken disse que Washington trabalhará com seus aliados para "defender uma ordem baseada em regras".



Por isso há tanta preocupação, do nordeste asiático ao sudeste asiático e do rio Mekong às ilhas do Pacífico, pelas ações agressivas de Pequim", afirmou.



"Reivindicar mares abertos como próprios. Distorcer mercados abertos mediante subsídios às suas empresas estatais. Negar ou revogar acordos comerciais com países com os quais têm divergências", enumerou o secretário de Estado em alusão às ações "agressivas" chinesas.



Blinken disse que "os países na região querem que esse comportamento mude e nós também".



"Estamos decididos a garantir a liberdade de navegação no Mar da China Meridional, onde os atos agressivos de Pequim ameaçam a movimentação comercial em um valor de 3 bilhões de dólares anuais", acrescentou.



Pequim reivindica como própria a maior parte do Mar da China Meridional, uma região rica em recursos e uma importante rota comercial.



O governo chinês também foi acusado de enviar à região equipamento militar, incluindo mísseis antinavio e terra-ar, além de ignorar uma decisão de 2016 de um tribunal internacional que declarou sem fundamento a reivindicação histórica do país sobre estas águas.



Blinken declarou ainda que Washington deseja assegurar "a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan".



As tensões entre Washington e Pequim se aprofundaram a respeito de Taiwan, que a China considera seu território e promete recuperar, inclusive pela força em caso de necessidade.



Washington está desenvolvendo um "amplo marco econômico para o Indo-Pacífico" e busca fortalecer suas alianças militares na região, afirmou Blinken.



- Violência em Mianmar -



O chefe da diplomacia americana também disse que seu país vai pressionar Mianmar para "cessar a violência indiscriminada, libertar os injustamente detidos e restaurar o caminho do país a uma democracia inclusiva".



Mianmar é cenário de caos desde que o governo civil de Aung San Suu Kyi foi deposto em fevereiro por um golpe militar.



Com a viagem, Blinken pretende destacar a crescente importância do sudeste asiático para a política externa de Washington, no momento em que o governo americano enfrenta outras crises, que vão do Irã à Rússia.



Os países da região enfrentam cada vez mais dificuldades para manter boas relações tanto com Pequim, um importante sócio comercial, como com Washington, crucial para a segurança regional.



As relações entre Estados Unidos e China passam por uma crise que envolve diversos temas, incluindo cibersegurança e supremacia tecnológica, além da situação dos direitos humanos em Hong Kong e Xinjiang.



A Rússia também deseja ter uma influência na região.



Depois de conversar na segunda-feira com o presidente indonésio Joko Widodo, Blinken se encontrou com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev.



Após a visita à Indonésia, Blinken viajará para Malásia e Tailândia.