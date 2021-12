Adolescente detona bomba em escola ortodoxa

Policial controla trânsito em frente ao convento onde um jovem graduado de 18 anos entrou e se explodiu (foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Um ex-aluno de 18 anos de uma escola ortodoxa russa detonou uma bomba no estabelecimento, que fica ao lado de um convento, uma ação que feriu um adolescente de 15 anos e ele mesmo, anunciou a polícia."Um ex-aluno de 18 anos da escola entrou e detonou a bomba. De acordo com dados preliminares, ele ficou ferido, assim como um adolescente de 15 anos", afirmou o ministério do Interior da região de Moscou.O atentado aconteceu na escola ortodoxa que fica ao lado do convento Vvedenskiy Vladychniy da cidade de Serpukov, ao sul da capital russa."Os policiais no local retiraram os professores e os alunos", afirmou o ministério. O número de vítimas está sendo verificado.As agências de notícias russas Ria Novosti, Tass e Interfax citaram fontes policiais não identificadas que anunciaram sete feridos.Os ataques armados deste tipo em locais públicos e escolas aumentaram nos últimos anos na Rússia, especialmente os tiroteios, o que provocou a adoção de uma legislação mais rígida sobre o porte de armas.