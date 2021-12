O que explica série de violentos tornados nos EUA

Vista aérea de Mayfield: cidade foi quase totalmente destruída (foto: Reuters)

Até a noite de domingo (12/12), os Estados Unidos ainda procuravam por sobreviventes e contabilizam os estragos causados por uma série de tornados que atingiu o sudeste do país na noite de sexta-feira (10/12).

Consideradas como um dos piores eventos envolvendo esses fenômenos meteorológicos já registrados na história americana, segundo o presidente do país, Joe Biden, as tempestades causaram destruição em seis Estados.

O mais afetado foi o Kentucky, que declarou estado de emergência. Lá, pelo menos 80 pessoas morreram, dezenas na cidade de Mayfield, onde uma fábrica de velas funcionava no momento dos eventos - e acabou reduzida a uma montanha de ferros retorcidos.

Até domingo, cerca de 40 funcionários entre os 110 que se estima que estivessem na unidade foram resgatados. A fábrica vinha funcionando com turnos extras para dar conta das encomendas para o Natal.

Sob os destroços, uma funcionária chegou a fazer um pedido desesperado de socorro pelo Facebook. No áudio, é possível ouvir alguns de seus colegas gritando e chorando ao fundo.

"Estamos presos, por favor, consigam ajuda", dizia Kyanna Parsons-Perez - que mais tarde foi resgatada - na gravação transmitida pela CNN.

NEW: @NOAA's #GOES16%uD83D%uDEF0%uFE0F tracked the fast-moving #severe thunderstorms that produced a devastating #TornadoOutbreak overnight. More than 30 #tornadoes were reported across 6 states. Kentucky's governor called it "the most severe and deadly tornado event in Kentucky history." #KYwx pic.twitter.com/wmZplFUP0j

— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) December 11, 2021

A repórter da BBC Nomia Iqbal, que visitou Mayfield na manhã seguinte ao desastre, relatou ter visto "casas desmoronadas", "enterradas sob pilhas de seus próprios destroços - brinquedos, sapatos espalhados entre pedaços de metal retorcido e árvores destroçadas".

"A sensação é de estar entrando num set de um filme de desastre. É uma cidade fantasma."

Regional radar update 655 pm CST Fri 12/10/21: includes multiple Tornado Watches (areas within dark red outlines on map) across a broad region. Storms will continue to increase in coverage and intensity through late evening, with tornadoes and hail/wind. https://t.co/EOf3MgDP2Y pic.twitter.com/BvAan0E7PW

Possíveis causas

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) December 11, 2021

O Serviço Nacional de Meteorologia (National Weather Service) recebeu mais de 30 notificações de tornados em seis Estados na sexta-feira. O mais devastador deles se deslocou por impressionantes 365 km, atravessando quatro Estados: Arkansas, Missouri, Tennessee e Kentucky.

A região do meio-oeste e sudeste dos Estados Unidos concentra algumas das condições ideais para a formação de tornados.

Nessa área, apelidada de "tornado alley" ("beco do tornado", em tradução literal), o ar frio e seco que vem do sul do Canadá costuma se deparar com o ar quente e úmido que se desloca para o norte a partir do Golfo do México. Esse encontro cria a instabilidade atmosférica que pode, por sua vez, formar as violentas colunas de ar que caracterizam os tornados.

A maior parte dos tornados observados nesta região acontece em maio e junho - outro fator que chamou atenção no episódio de sexta-feira, já que é menos comum que esses eventos extremos ocorram em dezembro, durante o inverno.

Veículos chegaram a ser arremessados pelos tornados (foto: BBC)

Um dos elementos que vêm sendo apontados entre as possíveis razões para a formação de tantos e tão violentos tornados, contudo, é a temperatura atipicamente quente observada em parte do país na véspera, bastante acima das médias de dezembro em algumas áreas.

Segundo o jornal The Washington Post, um forte sistema de baixa pressão que emergiu das Grandes Planícies, no norte, e foi se intensificando quando uma corrente de jato polar mergulhou na área central do país se deparou pelo caminho com a massa de ar quente que vinha causando uma onda de calor recorde na área que compreende os Estados do Tennessee, Arkansas, Mississippi, Texas e Louisiana.

Em Memphis, no Tennessee, conforme o serviço meteorológico do periódico americano, os termômetros chegaram a marcar cerca de 26ºC (79ºF), quase 15ºC (26ºF) a mais do que a média para o período.

Noting: Friday's tornado environment featured record-setting warmth. Memphis hit a record high of 79F (26F above normal), joining dozens of others. The links between climate warming and tornadoes are nuanced, but this does raise questions. https://t.co/TPZLLnyfuZ pic.twitter.com/XUIMQ4hx97

— Capital Weather Gang (@capitalweather) December 11, 2021

"A atmosfera não sabia que era dezembro - temperaturas na casa dos 70ºF e 80ºF", escreveu em sua página no Twitter o meteorologista Craig Ceecee, baseado no Mississippi.

Why did such a massive tornado outbreak occur in December?



1) The atmosphere didn't know it was December - temperatures in the 70s and 80s.

2) There was a strong low pressure system to the west providing plenty of lift.

3) Wind shear was enormous due to the powerful jet stream.

— Craig Ceecee (@CC_StormWatch) December 11, 2021

Climatologistas têm ressaltado, contudo, que ainda serão precisos estudos adicionais para entender melhor o que aconteceu na noite de sexta-feira.

Os cientistas ainda estão observando as imagens e informações disponíveis para estabelecer a categoria dos tornados, por exemplo. A intensidade deles é medida pela Escala Fujita melhorada, que vai de EF-0 a EF-5 e leva em consideração os danos causados pela passagem das colunas de ar.

Important reminder for anyone who may be hearing chatter of estimated wind speed or EF ratings today.



The survey process is still ongoing and we may not know final results for a while given the magnitude & extent of damage.



Radar suggested EF4+ but radar doesn't rate tornadoes. https://t.co/ISGSghMhfY

— Jack Sillin (@JackSillin) December 12, 2021

Em uma coletiva de imprensa no sábado, o presidente Joe Biden afirmou que requisitaria à Agência de Proteção Ambiental e a outros órgãos ligados ao governo que investigassem as possíveis contribuições das mudanças climáticas para os eventos.

"Nós sabemos que tudo é mais intenso quando o planeta está esquentando, e obviamente isso tem algum impacto aqui, mas não é possível dar uma interpretação quantitativa para isso ainda", declarou.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!