'Como uma bomba' - cidade de Mayfield é devastada por tornado

Após uma angustiante noite de escuridão total, Alex Goodman se deparou neste sábado (11) com a devastação provocada por um potente tornado em sua cidade, Mayfield, no Kentucky: "É como se uma bomba tivesse explodido no nosso bairro".



O dia amanheceu com quarteirões de casas devastados, prédios desabados, árvores arrancadas, grandes edifícios com os telhados arrancados, veículos empilhados e reduzidos a escombros.



Há dezenas de mortes confirmadas, mas teme-se que haja muitas mais. O governador do Kentucky chegou a dizer que prevê que o número de mortos só neste estado passe dos 100.



Goodman sobreviveu à passagem de um dos tornados. "Estávamos no porão", contou à AFP.



- "Patrimônio apagado" -



"A luz piscou e depois faltou. Dava para sentir a casa vibrando. A força do vento e da chuva era incrível. Senti medo", disse Goodman, de 31 anos, que se tornou mãe recentemente.



Uma vez passado o tornado, seu marido e seu pai tiveram que cortar as árvores derrubadas pelo vento para chegar ao seu carro.



Sem as luzes de Natal para se orientar, sem iluminação pública e com o serviço telefônico afetado, eles tiveram que se esforçar para saber como estavam amigos, vizinhos e parentes. "Somos uma comunidade pequena e unida", garante Goodman.



Então, a luz do dia revelou a proporção do desastre. "Moramos em um município histórico e todo o nosso patrimônio histórico foi apagado. Temos quatro igrejas antigas, nosso juizado, nosso banco.... Tudo ficou destruído", explica.



- Escavações noturnas nos escombros -



Um dos prédios mais afetados foi uma fábrica de velas, onde cerca de 100 funcionários trabalhavam em turnos noturnos para atender à demanda das festas de fim de ano. O prédio desabou parcialmente.



Ivy Williams foi à fábrica à noite, em busca da esposa, Janine, funcionária da fábrica.



"Recebi um telefonema da minha mulher às 22h e ela me disse que a tempestade estava muito forte. Disse a ela, 'OK', e desligamos. Então, às 22h30, minha filha ligou para me dizer que o teto tinha caído", contou à CNN.



"Me apressei e quando cheguei lá (...) não era mais um prédio", continuou.



"Então, participei das operações (de resgate) como pude, consegui pegar duas pessoas, uma mulher e um homem. E continuei dizendo o nome da minha esposa, Janine Williams, sem ter resposta. E no sábado vi um homem com quem ela trabalhava, que me disse que ela estava na lista de pessoas que foram retiradas. Mas não sei aonde a levaram".



A série de tornados que se abateu entre sexta o sábado no centro e no sul dos Estados Unidos também devastou outras áreas do Kentucky, assim como os estados de Illinois, Arkansas, Tennessee e Missouri.