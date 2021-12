Morre nos EUA a escritora Anne Rice, autora de 'Entrevista com o Vampiro'

A escritora americana Anne Rice, autora de livros de fantasia, entre eles "Entrevista com o Vampiro", que revolucionou o gênero, morreu no sábado (11) aos 80 anos, anunciou sua família.



"Em suas últimas horas, me sentei ao lado de sua cama de hospital abismado com suas conquistas e coragem", disse seu filho Christopher Rice em sua página do Facebook.



Ele informou que ela morreu por complicações de um AVC.



"Interview with a Vampire" ("Entrevista com o Vampiro"), publicado em 1976 e que renovou o gênero de ficção de vampiros, foi adaptado para o cinema por Neil Jordan com Tom Cruise e Brad Pitt como protagonistas em 1994.



Rice escreveu dezenas de livros, alguns eróticos, outros com conotações religiosas, muitos da série "Vampire", que vendeu mais de 150 milhões de cópias em todo o mundo.



Outra de suas obras, "Queen of the Damned" ("A Rainha dos Condenados"), de 1988, foi adaptada ao cinema em 2002 por Michael Rymer.



"A imensidão da dor da nossa família não pode ser exagerada. Como mãe, seu apoio para mim foi incondicional: me ensinou a abraçar meus sonhos, rejeitar o conformismo e desafiar as vozes sombrias do medo e da dúvida", escreveu seu filho.



"Como escritora, ela me ensinou a desafiar os limites de gênero e a me render às minhas paixões obsessivas", acrescentou.



Rice será enterrada em uma cerimônia privada em Nova Orleans.



No ano que vem será realizada uma celebração pública na cidade, com "amigos, leitores e fãs" convidados a se reunirem novamente, segundo seu filho.