Assange sofreu 'pequeno derrame cerebral' na prisão, diz companheira

O fundador da WikiLeaks, Julian Assange, sofreu um pequeno acidente vascular cerebral na prisão no final de outubro (foto: BEN STANSALL )

Londres, Reino Unido - O fundador da WikiLeaks, Julian Assange, sofreu um pequeno acidente vascular cerebral na prisão no final de outubro, em plena batalha judicial contra sua extradição do Reino Unido para os Estados Unidos, declarou sua companheira Stella Moris.





Moris, mãe de dois filhos que teve com Assange, declarou que aconteceu em 27 de outubro, o primeiro dia de análise da apelação dos Estados Unidos contra a rejeição de extraditar Assange, que Washington quer julgar por espionagem.

"Tem que ser libertado. Agora", tuitou Moris no sábado à noite. O jornal Mail on Sunday informou que Assange, de 50 anos, sofreu um "acidente isquêmico transitório", durante o qual o fluxo de sangue de uma parte do cérebro foi brevemente interrompido.





Isso provocou perda de memória, sinais de danos neurológicos e a queda de sua pálpebra direita. Desde então, está tomando medicamentos, segundo o jornal.





"Acredito que este constante jogo de xadrez, batalha após batalha, este estresse extremo, é o que causou este derrame cerebral em Julian em 27 de outubro", disse Stella Moris, acrescentando que teme que seu companheiro seja vítima de um episódio mais grave.





Esta informação sobre a saúde de Assange chega dois dias depois que os Estados Unidos conquistaram uma vitória importante em seu processo para obter sua extradição.





Os advogados de Assange anunciaram, entretanto, que vão recorrer ao Tribunal Supremo britânico e a tribunais internacionais se for necessário.