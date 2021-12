Homem mata mulher e filhos por temer prisão por passaporte de saúde falso

Autoridades alemãs expressaram preocupação com a proliferação e tráfico de certificados falsos de vacinação contra COVID-19 (foto: AFP)

Um pai de famíliasuaantes de cometerporque temia ser preso depois de falsificar umindicou a Justiça alemã nesta terça-feira (7).Os investigadores encontraram uma carta de despedida na casa da família, disse o porta-voz da Promotoria de Cottbus, responsável pelo caso.Os cinco corpos sem vida foram encontrados no último sábado em uma cidade ao sul da capital Berlim, Königs Wusterhausen. Desde então, o motivo do crime não foi descoberto.Em sua carta de despedida, o pai de 40 anos afirma ter feito um falso certificado de vacinação para a esposa."Mas o empregador da mulher descobriu e queria investigar", disse o porta-voz Gernot Bantleon à AFP."O pai esperava que ele e sua esposa fossem presos e que os filhos fossem tirados deles", acrescentou.Os investigadores presumem que o pai matou seus três filhos, de quatro, oito e 10 anos, e sua esposa, de 40 anos, antes de cometer suicídio. Os vizinhos alertaram os serviços de emergência depois de verem os corpos na casa.Uma autópsia nos corpos ainda está em andamento, mas os investigadores não encontraram nenhum ferimento fatal à bala, de acordo com os promotores.As autoridades alemãs expressaram repetidamente sua preocupação com a proliferação e tráfico de certificados falsos de vacinação contra COVID-19, especialmente pela nova onda da pandemia.