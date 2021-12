Para acabar com infestação de cobras, homem incendeia a própria casa

Homem ateia fogo na própria casa para acabar com infestação de cobras (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Não é incomum as pessoas se desesperarem ao encontrar animais peçonhentos. Em Washington, nos Estados Unidos, um desses casos de perda de controle acabou causando um prejuízo de mais de R$ 5 milhões.









O objetivo do norte-americano era “assustar” as serpentes com a fumaça, quando as chamas saíram do controle e tomaram todos os cômodos. Na ocasião, cerca de 70 bombeiros trabalharam para controlar o incêndio. A informação é do jornal "The Mirror".





De acordo com o Corpo de Bombeiros do condado de Montgomery, o calor das chamas chocou com combustíveis no porão, o que agravou o incêndio. O morador responsável pelo incidente não estava no local e ninguém ficou ferido - exceto, claro, as cobras.