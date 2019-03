Descoberta nova espécie de serpente venenosa no Peru

Uma nova espécie de serpente venenosa, de coloração verde claro, foi descoberta em um parque natural da Amazônia do Peru, informou nesta quinta-feira o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

"Trata-se da 'Bothrops sonene', espécie de serpente venenosa cujo nome é uma homenagem ao rio Heath e que seria tipicamente peruana, habitando a área de savana da região de Madre de Dios", informou o Sernanp.

Esta espécie da fauna silvestre se diferencia de outras por ter uma coloração verde claro com muitas manchas em forma de 'C' no dorso e pela forma peculiar de suas escamas na cabeça e o corpo, segundo os pesquisadores.

De acordo com o Sernanp, o réptil pertence à família Viperidae que inclui serpentes altamente venenosas conhecidas como jararacas, que vivem no norte e no centro da América do Sul.

Essa descoberta foi possível graças à implementação do sistema de monitoramento integral de biodiversidade da Reserva Nacional Tambopata e do Parque Nacional Bahuaja Sonene, em Madre Dios, região que faz fronteira com Brasil e Bolívia.