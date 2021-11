Um integrante iraquiano do grupo extremista Estado Islâmico (EI) foi condenado nesta terça-feira (30) à prisão perpétua por "genocídio" contra a minoria yazidi por um tribunal da Alemanha, a primeira sentença do tipo no mundo.



Os juízes do Tribunal de Frankfurt consideraram Taha al Jumailly "culpado de genocídio, crime contra a humanidade que provocou mortes".



Esta é a primeira vez no mundo que um tribunal julga como "genocídio a violência sofrida pelos yazidis, embora os investigadores da ONU já utilizassem o termo.