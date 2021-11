Um incêndio em uma agência bancária abandonada e ocupada por várias pessoas na cidade espanhola de Barcelona deixou quatro mortos, incluindo uma criança e um bebê, informou o corpo de bombeiros.



"As vítimas são dois adultos, um bebê e um menino de três anos", afirmou Ángel López, do corpo de bombeiros de Barcelona. O incêndio foi controlado.



"Às 6h00 recebemos um aviso de uma testemunha sobre um incêndio em uma antiga agência bancária ocupada, na praça de Tetuán", explicou o bombeiro.



As equipes de resgate encontraram as quatro vítimas e não conseguiram reanimá-las, segundo López.



Outras quatro pessoas foram resgatadas.