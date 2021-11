Marta Ortega, filha do fundador da Inditex (Zara), nomeada presidente do grupo

Marta Ortega, filha do bilionário espanhol Amancio Ortega, fundador do império têxtil Inditex, que inclui marcas como a Zara, foi nomeada presidente do grupo, anunciou a empresa.



"O Conselho de Administração da Inditex, por iniciativa de seu presidente Pablo Isla e de seu fundador Amancio Ortega (...) aprovou a nomeação de Marta Ortega Pérez como presidente do grupo", afirma um comunicado.



Marta Ortega assumirá o cargo em 1º de abril de 2022, para substituir Pablo Isla, que estava na presidência do grupo desde 2011.



Ao mesmo tempo, o Conselho de Administração nomeou Oscar García Maceiras, até agora secretário-geral do grupo, como conselheiro delegado da Inditex. A nomeação tem "efeito imediato", afirma o comunicado.



Nascida em 10 de janeiro de 1984, Marta Ortega é filha do segundo casamento do empresário Amancio Ortega com Flora Pérez.



Nos últimos anos ela apareceu com frequência ao lado do fundador da Inditex, grupo em que ocupou vários cargos desde 2007.



"Sempre estarei onde a empresa precisar", afirmou em uma entrevista de agosto de 2021 ao Wall Street Journal, o que alimentou especulações sobre seu futuro no grupo.



"Vivi esta empresa desde minha infância e aprendi com todos os grandes profissionais que trabalhei durante os últimos 15 anos", declarou Marta Ortega no comunicado divulgado nesta terça-feira.



"Sempre disse que dedicaria minha vida a desenvolver o legado de meus pais, olhando para o futuro, mas aprendendo com o passado e a serviço da empresa, de nossos acionistas e nossos clientes", completou.



A Inditex, que reúne oito marcas, como Zara, Stradivarius ou Massimo Dutti, é o maior grupo de moda em larga escala do mundo, à frente da sueca H&M.;



Presente nos cinco continentes, o grupo tem mais de 6.500 lojas.



INDITEX - ZARA