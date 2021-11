Variante ômicron limita recuperação dos preços do petróleo

A recuperação dos preços do petróleo finalmente foi contida nesta segunda-feira (29) depois da queda de sexta-feira, e das possíveis consequências da variante ômicron na economia global roubaram impulso do mercado.



Em Londres, o barril de Brent para entrega em janeiro registrou alta de 0,99%, fechando a 73,44 dólares, após ter subido 5,91% durante a sessão. Na sexta-feira, perdeu 11,55% em sua pior sessão desde abril de 2020.



Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro, se recuperou 2,64% desde o fechamento de sexta-feira - quando perdeu 13,06% - e fechou a 69,95 dólares.



"É simplesmente o risco de destruição da demanda (de petróleo pela nova variante) o que tem o maior impacto no mercado", disse Robert Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho Securities.



Ainda não há informação científica suficiente, ainda falta informação sobre a gravidade dos casos ou a possível resistência da variante ômicron às vacinas existentes contra a covid.



Mas vários países já suspenderam os voos originários do sul da África, enquanto o Japão e Israel fecharam suas fronteiras a estrangeiros em uma tentativa de evitar a propagação da nova cepa do coronavírus.



MIZUHO FINANCIAL GROUP