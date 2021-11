Onze mortos e 250 foragidos em ataque em prisão da Nigéria

Ao menos 11 pessoas morreram, enquanto mais de 250 presos fugiram durante o ataque de domingo contra uma prisão no centro da Nigéria, informaram funcionários do presídio nesta segunda-feira (29).



Francis Enobore, porta-voz de segurança penitenciária, informou que nove presos, um dos atacantes e um guarda morreram quando indivíduos armados invadiram a prisão de segurança média em Jos, capital do estado de Plateau, enquanto 262 presos conseguiram fugir.



"Um dos atacantes ficou preso (...) após entrar no recinto, e depois foi identificado como um dos mortos" por causa da troca de tiros, afirmou Enobore.



"Infelizmente (...) um membro da equipe morreu no confronto, enquanto nove presos também perderam a vida", acrescentou.



A fuga em massa deste presídio é a mais recente de uma grande série no país mais populoso da África, no qual os presídios costumam estar superlotados e são geralmente vigiados por membros das forças de segurança exaustos devido à situação.



No momento do ataque, o presídio abrigava 1.060 presos.



No mês passado, mais de 800 presos fugiram de um presídio no estado de Oyo, quando homens armados também invadiram o local.



Mais da metade foi capturada no dia seguinte à fuga.