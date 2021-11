Trinta rinocerontes-brancos transportados de avião para Ruanda

Trinta rinocerontes-brancos-do-sul chegaram a Ruanda vindos da África do Sul, autoridades do Parque Nacional Akagera anunciaram nesta segunda-feira (29), parabenizando-se pelo maior "translado da história" desses colossos ameaçados.



Os animais, que pesam até duas toneladas, fizeram a viagem de 3.400 km em grande parte a bordo de um Boeing 747.



"Este projeto exigiu extrema precaução e muito trabalho", disse Peter Fearnhead, diretor da ONG African Parks, durante uma coletiva de imprensa com autoridades ruandesas em Akagera.



Os rinocerontes tiveram que receber tranquilizantes para "reduzir o nível de estresse" durante a viagem, acrescentou.



Esta operação teve um custo de um milhão de dólares (cerca de 890.000 euros) e envolveu 80 pessoas, como médicos veterinários e especialistas no transporte de espécimes de vida selvagem.



O rinoceronte-branco-do-sul, uma das duas subespécies deste tipo, é atualmente considerado em perigo de extinção, com cerca de 20.000 espécimes ainda remanescentes, de acordo com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), e classificado como "quase ameaçado" pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN).



É vítima frequente da caça ilegal, devido aos seus cobiçados chifres, utilizados principalmente na Ásia para a medicina tradicional ou como afrodisíaco.