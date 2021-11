O governo da Austrália suspendeu os planos de reabertura das fronteiras para determinados trabalhadores e estudantes, justificando a decisão com a preocupação provocada pela nova variante ômicron do coronavírus.



O primeiro-ministro Scott Morrison disse que as fronteiras não serão reabertas em 1º de dezembro como estava planejado e explicou que o adiamento é uma decisão "temporária e necessária".