Talibã pede à Europa ajuda com aeroportos do Afeganistão

O Talibã pediu ajuda para manter em operação os aeroportos do Afeganistão, em conversas com representantes da União Europeia (UE), que expressaram preocupação com a situação humanitária no país, segundo um comunicado da UE divulgado neste domingo (28).



Os dois lados se encontraram em Doha, antes das negociações dos talibãs com os Estados Unidos que devem durar duas semanas na capital do Catar.



O Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) afirmou no comunicado que "o diálogo não implica o reconhecimento da UE do governo provisório (talibã), mas faz parte do compromisso operacional da UE no interesse da UE e do povo afegão".



O comunicado europeu observou que o Talibã se comprometeu a cumprir sua promessa de dar "anistia" aos afegãos que agiram contra eles durante as duas décadas de governo apoiado pelo Ocidente, deposto em agosto pelos talibãs.



Os islâmicos reafirmaram que permitirão a saída de afegãos e estrangeiros, se assim o desejarem, enquanto "solicitam ajuda para manter as operações aeroportuárias" para que isso aconteça.



"Os dois lados expressaram grande preocupação com a deterioração da situação humanitária no Afeganistão à medida que o inverno se aproxima", aponta a declaração.



A UE pressionou o Talibã para formar um "governo inclusivo", promover a democracia, garantir que as meninas tenham igual acesso à escola e impedir que o Afeganistão sirva de base para grupos "que ameaçam a segurança de outras pessoas".



Sugeriu que, se atenderem às condições da UE, isso abriria um financiamento adicional para os novos líderes afegãos, mas apenas "para o benefício direto do povo".



O Talibã afirmou que garantirá os direitos humanos "em linha com os princípios islâmicos" e que receberá as missões diplomáticas que havia encerrado, segundo o comunicado.