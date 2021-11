O governo britânico, à frente da presidência rotativa do G7, anunciou neste domingo (28) uma "reunião de emergência" com seus ministros da Saúde para tratar da questão da variante omicron do coronavírus.



"Uma reunião de emergência dos ministros da saúde do G7 será convocada para segunda-feira, 29 de novembro, para discutir os desenvolvimentos sobre a omicron", disse o Departamento de Saúde do Reino Unido em um comunicado, depois que vários casos foram relatados na Europa.