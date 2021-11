Suíça aprova passaporte sanitário da covid em meio a forte tensões com negacionistas

Insatisfeitos com o sonoro 'sim' suíço à lei da covid que estabeleceu o passaporte sanitário, apenas algumas dezenas de manifestantes se reuniram neste domingo (28) em frente à sede do governo e do Parlamento, sob estreita vigilância das forças de segurança.



De acordo com os primeiros resultados oficiais, o "Sim" ultrapassaria 61%, enquanto a participação, em torno de 65%, é a quarta maior desde que o voto feminino foi introduzido em 1971, num país onde a média é de 46% neste tipo de consulta.



O referendo foi realizado no momento em que a nova variante do omicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde, mais uma vez colocou o planeta em alerta.



Como um sinal das tensões incomuns na Suíça, a polícia bloqueou a praça em frente à sede do governo e do Parlamento em Berna no domingo, se antecipando às manifestações.



Precisamente, os opositores das medidas anti-covid convocaram uma manifestação na capital Berna, mas apenas algumas dezenas se reuniram em frente ao Palácio Federal, a sede do governo e do Parlamento, cercada com uma tela de arame, para evitar possíveis invasões .



De acordo com um dos mais renomados cientistas políticos suíços, Claude Longchamp, é a primeira vez que o Palácio Federal é isolado durante uma votação federal de domingo.



"O Conselho Federal deve se perguntar se não é responsável por quaisquer excessos, porque ao empurrar as pessoas para um limite com medidas coercitivas (...) talvez esteja pressionando as pessoas a terem reações fortes", disse Michelle Cailler à AFP, porta-voz do grupo Amigos da Constituição, um dos idealizadores do referendo.



As pesquisas já previam que a população aceitaria a lei, mas opositores das vacinas e da aprovação da saúde organizaram manifestações nas últimas semanas, algumas proibidas e recheadas de violência.



O aumento das tensões na Suíça, país conhecido pela sua cultura de diálogo e onde se realizam referendos várias vezes ao ano, causou grande surpresa.



Muitos políticos, incluindo o ministro da Saúde, Alain Berset - que por dois anos liderou a luta contra o coronavírus no país alpino - receberam ameaças de morte e agora estão sob proteção policial.



- Apenas 65% vacinados -



Neste domingo, os suíços também aprovaram com mais de 60% e na grande maioria dos cantões (que têm competência nesta matéria), uma iniciativa popular relacionada com os cuidados de enfermagem, solicitando à Confederação que garanta uma "remuneração adequada" para quem desempenha serviços de assistência.



Esses votos ocorreram no momento em que a Suíça, como outros países, vive um surto de infecções de covid-19 desde meados de outubro devido à variante delta.



Mas, ao contrário de outros países na mesma situação, o governo suíço até agora se recusou a endurecer as medidas de controle em nível nacional, argumentando que a ocupação de leitos de terapia intensiva por pacientes com coronavírus é relativamente baixa até o momento (20%).



No entanto, o governo insistiu à população e aos turistas que respeitem as medidas sanitárias básicas.



Com uma taxa total de vacinação de cerca de 65%, a Suíça fica para trás na cobertura vacinal em comparação com outros países da Europa Ocidental.



É a segunda vez em menos de seis meses que a população tem que votar essa mesma lei. Em junho, os cidadãos apoiaram com 60% dos votos em um primeiro referendo.



No entanto, quando a lei foi modificada para dar às autoridades mais espaço para combater a pandemia e permitir o estabelecimento do passaporte sanitário, as pessoas contra essa implementação decidiram convocar um segundo referendo.



Os negacionistas rejeitam esse "endurecimento extremo e desnecessário da lei" e denunciam o passaporte sanitário, "que implicitamente induz uma vacinação forçada".



Todos os movimentos políticos, com exceção do UDC populista de direita, o principal partido do país, apoiaram a lei.



O governo argumenta que o passaporte facilita viagens e estadias no exterior, permite a realização de manifestações e está "ao alcance de todos", pois quem não vacinou e não teve o vírus pode fazer o teste de PCR para obtê-lo.