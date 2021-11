Polícia chinesa prende norte-coreano que estava foragido

A polícia chinesa prendeu, neste domingo (28), um norte-coreano que havia fugido de uma prisão da China e estava desaparecido há quarenta dias, anunciaram as autoridades.



O prisioneiro, de 39 anos e identificado com o nome chinês de Zhu Xianjian, estava em uma prisão chinesa após ter fugido da Coreia do Norte.



Estava foragido desde 18 de outubro, depois de pular o muro externo do centro penitenciário da cidade de Jilin (noroeste).



As autoridades do noroeste da China ofereceram uma recompensa de 23.000 dólares pela captura deste prisioneiro, o que desencadeou uma caça ao foragido muito acompanhada nas redes sociais.



Em um comunicado, a polícia de Jilin indicou que a detenção aconteceu neste domingo, mas não forneceu mais detalhes.



Zhu foi condenado por entrar ilegalmente em território chinês em 2013. Também foi condenado por roubo de dinheiro, celulares e roupa em várias casas de uma cidade próxima, e por violência, após esfaquear a uma idosa que o encontrou, segundo os documentos judiciais.