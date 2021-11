Primeiro-ministro das Ilhas Salomão diz que distúrbios foram 'planejados' para destituí-lo

O primeiro-ministro das Ilhas Salomão disse neste domingo (28) que deseja permanecer no poder e afirmou que os distúrbios na capital foram "orquestrados" por pessoas que querem destituí-lo.



"Está muito claro que os recentes acontecimentos foram planejados e orquestrados para me destituir como primeiro-ministro por razões infundadas", disse Manasseh Sogavare, chefe de governo deste país insular do Pacífico, em um discurso transmitido na televisão.



"Quero mostrar à nação que o governo está plenamente comprometido e que nada nos moverá. Não devemos e nunca cederemos às más intenções de alguns", disse Sogavare.



Muitos habitantes do país acreditam que seu governo é corrupto e está em dívida com a China e outros interesses estrangeiros.



Os manifestantes direcionaram sua indignação diretamente a Sogavarey e ao seu governo. Na quarta-feira, a multidão tentou incendiar o Parlamento e a residência privada do primeiro-ministro.