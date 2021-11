Primeiro-ministro etíope afirma que exército 'vai destruir' os rebeldes

O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed declarou neste sábado (27) em um vídeo supostamente gravado no campo de batalha que o exército vai "destruir" os rebeldes do Tigré, contra quem seu governo luta há mais de um ano.



"Estão prestes a destruir completamente o inimigo, não há mais como voltar sem vitória", declarou Abiy em um vídeo de 34 minutos dirigido às tropas e publicado no Twitter pelo escritório do primeiro-ministro.



O anúncio nessa semana da partida de Ahmed Abiy ao front para comandar diretamente as operações militares gerou o apoio de vários atletas e artistas, como a lenda da maratona Haile Gebreselassie.



Na quarta-feira, as autoridades anunciaram em um jornal estatal que Abiy deixou a gestão dos "assuntos corriqueiros" com seu vice-primeiro-ministro, Demeke Mekonnen.