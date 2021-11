Governo do Equador alcança reforma tributária que regirá a partir de 2022

Um projeto de reforma tributária enviado pelo governo de Guillermo Lasso ao Congresso equatoriano será aprovado neste sábado, depois que o Legislativo não alcançou, na sexta-feira, os votos para modificar ou rejeitar a iniciativa dentro do prazo legal.



"Transcorridos os 30 dias (de envio do projeto), toda vez que a Assembleia não aprova o projeto original, nem o tenha alterado ou negado, entrará em vigência" tal como enviado pelo Executivo, disse à AFP o constitucionalista Rafael Oyarte.



"O que vai entrar em vigor é o projeto original do presidente da República", destacou.



Os 137 parlamentares do Congresso unicameral não alcançaram maiorias suficientes para aprovar as modificações ao texto levantadas pela própria bancada oficialista, assim como a proposta de uma oposição dispersa.



Uma moção para arquivar a reforma não teve quórum, portanto a presidente da assembleia Guadalupe Llori encerrou a sessão, sem outro espaço para continuar o debate.



O governo prevê que com os mudanças de impostos, a arrecadação triburária aumente em 1,9 bilhão de dólares em dois anos.



"Esse valor de receita será importante", disse à AFP o economista Alberto Acosta Burneo, da consultora Grupo Spurrier.



O Equador, com 17,7 milhões de habitantes, enfrenta uma crise econômica agravada pela covid-19. O país registra 47% de pobreza e miséria, 28% de desemprego e subemprego e tem uma dívida externa de quase 46 bilhões de dólares (45% do PIB).