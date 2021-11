Laboratório indiano SII retoma exportações de vacinas anticovid aos países mais pobres

A empresa farmacêutica indiana Serum Institute of India (SII), subsidiária da Poonawalla Investment and Industries Group, anunciou nesta sexta-feira (26) a retomada de suas exportações de doses da vacina anticovid, para responder à escassez nos países mais pobres.



O laboratório indiano realizou sua primeira entrega em sete meses no Tadjiquistão, como parte do programa de redistribuição internacional Covax.



A Índia suspendeu suas exportações de vacinas contra o vírus em abril, no auge da segunda onda de casos, para enfrentar sua própria escassez de vacinas.



Segundo a imprensa, essas restrições foram levantadas nesta sexta.



O sistema Covax fornece acesso gratuito às vacinas aos 92 países mais pobres do mundo.



A fábrica do Serum Institute of India (SII) em Pune - maior provedor de doses do Covax no mundo - era vista como o elo mais importante da cadeia de abastecimento, antes de ter que suspender suas exportações devido ao ressurgimento da epidemia de coronavírus na Índia.



Até o final do ano, o laboratório prevê um volume de exportações que supera seu objetivo inicial de produção no período: 1 bilhão de doses da Covishield, sua versão da vacina AstraZeneca.



