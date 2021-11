Ucrânia expressa preocupação com sinais 'perigosos' da Rússia em sua fronteira

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou preocupação nesta sexta-feira (26) diante dos sinais "perigosos" da Rússia, acusada de enviar tropas para as proximidades da fronteira ucraniana, mas disse que a Ucrânia está "totalmente preparada" para uma possível escalada militar com Moscou.



Em uma longa entrevista coletiva, Zelensky denunciou a "retórica perigosa" da Rússia, que ele considera "o sinal ... de que uma escalada é possível".



Para Zelensky, a Rússia está procurando um pretexto para intervir militarmente na Ucrânia, citando como exemplos as críticas de Moscou ao envio de soldados da Otan para a Ucrânia e suas acusações de que Kiev boicotaria o processo de paz com os separatistas.



Desde 2014, o leste da Ucrânia tem sido palco de uma guerra entre Kiev e separatistas pró-russos que deixou 13.000 mortos, desencadeada logo após a anexação da península da Crimeia por Moscou.



Nas últimas semanas, os Estados Unidos, a Otan e a União Europeia manifestaram a sua preocupação com os movimentos das tropas russas nas proximidades da Ucrânia, o que os faz temer uma eventual invasão.



"Há uma ameaça hoje de que pode haver uma guerra amanhã", explicou Zelensky, acrescentando que o país "está totalmente preparado para uma escalada" com seu vizinho russo.



Devemos contar conosco mesmos, com nosso exército, que é forte", disse Zelensky quando questionado sobre o possível apoio dos países ocidentais.



Ele também pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, para "dizer publicamente" que não pretende invadir a Ucrânia, algo que seria "um sinal importante".



O chefe dos serviços de inteligência do exército ucraniano, Kyrylo Budanov, disse no domingo que a Rússia reuniu cerca de 92 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, em preparação para uma ofensiva que pode ocorrer no final de janeiro ou início de fevereiro.



Budanov explicou ao Military Times que esta ofensiva poderia envolver ataques aéreos e de artilharia contra a cidade de Mariupol, além de uma incursão ao norte por Belarus.



- Apoio Ocidental -



A Rússia é acusada de entregar armas e pessoal aos separatistas, o que Moscou nega e considera, em vez disso, que são a Ucrânia, a Otan e o Ocidente que agravam a situação com suas manobras militares.



O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, disse a jornalistas nesta sexta-feira que eles não tinham intenção de "interferir" na Ucrânia.



Em abril, já havia tensões devido ao destacamento de milhares de soldados russos na fronteira com a Ucrânia em resposta às manobras militares da Otan.



Sobrecarregados pelo conflito em 2014, os militares ucranianos apresentam hoje uma imagem melhor, graças à experiência de combate adquirida e equipamentos aprimorados com a ajuda de seus aliados ocidentais, como munições americanas, navios e dispositivos antitanque.