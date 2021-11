Justin Bieber e Jon Batiste estão entre os principais indicados ao Grammy

Bieber disputa oito prêmios (foto: Eduardo Munoz Alvarez / AFP)

Justin Bieber, Billie Eilish e Olivia Rodrigo lideram as indicações para a próxima edição do Grammy Awards no dia 31 de janeiro em Los Angeles.Mas é o músico de jazz Jon Batiste - estrela da televisão, líder de uma banda e vencedor do Oscar pela trilha sonora do filme "Soul" - quem tem mais chances de aumentar seu acervo de prêmios Grammy, já que soma onze indicações nas categorias principais.Bieber disputa oito prêmios, assim como H.E.R. e a rapper Doja Cat. Eilish concorre a sete prêmios, o mesmo de Olivia Rodrigo, ex-atriz do Disney Channel que explodiu na cena pop este ano com sua canção "Drivers license".Na categoria de melhor álbum pop latino, foram indicados "Vertigo", de Pablo Alborán, "Mis Amores", de Paula Arenas, "Hecho a la Antigua", de Ricardo Arjona, "Mis Manos", de Camilo, "Mendó", de Alex Cuba e "Revelación", de Selena Gomez.Na categoria de melhor música urbana competem Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Alex Cuba e Kali Uchis.Esta 64ª edição aumentou o número de indicados nas suas categorias gerais de maior prestígio, passando de 8 para 10, diante das críticas insistentes à falta de diversidade das premiações da Recording Academy (Academia de Gravação).A atuação conjunta de Lady Gaga e Tony Bennett, o popular cantor de 95 anos, tem seis indicações por "Love For Sale".O rapper e magnata da música Jay-Z - crítico habitual da Academia, que organiza os prêmios Grammy - é agora o artista com mais indicações na história desses prêmios, com 83.Até agora ele estava empatado com o lendário produtor Quincy Jones, com 80.Kanye West tem quatro indicações por seu álbum "Donda". West enfrentará Taylor Swift na categoria melhor álbum, a única em que ela compete este ano graças à "Evermore".