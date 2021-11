Concurso elege as fotos mais engraçadas de animais em 2021; veja

Concurso britânico elege as fotos de animais mais hilárias do ano (foto: Comedy Wildlife Photography Awards 2021/Reprodução ) Um concurso um tanto quanto inusitado, criado no Reino Unido, chamou a atenção de internautas no mundo inteiro. O The Comedy Wildlife Photography Awards elegeu, nesta terça-feira (16/11) as fotos mais engraçadas de animais selvagens de 2021.









A grande vencedora foi a foto de um macaco gritando em cima de um fio. A imagem, intitulada de “Ouch”, foi clicada em 2016, pelo fotógrafo amador Ken Jensen, na província de Yunan, na China.





Ao público e organizadores do prêmio, o fotógrafo enfatizou a importância da premiação. “É um ótimo sentimento saber que uma imagem está fazendo as pessoas sorrirem ao redor do mundo e ajudar causas importantes de conservação animal”. Jensen ganhou um safári no Quênia e um troféu feito a mão na Tanzânia.





Além de “Ouch”, outras fotos foram eleitas entre as categorias de votação popular, animais voadores, animais terrestres, animais aquáticos e o melhor portfólio. Ao todo, o concurso indicou 23 finalistas, no mês de setembro.





Veja as fotos que concorreram ao prêmio:

Foto "Ouch", vencedora do Comedy Wildlife Photography Awards 2021 (foto: Ken Jensen/Comedy Wildlife Photography Awards 2021/Reprodução )

Foto vencedora da categoria "portfólio", de Vicki Jauron (foto: Vicki Jauron/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021)

Foto vencedora da categoria "animais aquáticos", de Chee Kee Teo (foto: Chee Kee Teo/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021)

Foto vencedora da categoria de "animais voadores" e também na votação popular, de John Speirs (foto: John Speirs/ Comedy Wildlife Photography Awards 2021)