Jovem de 16 anos relata ter sido estuprada por 400 homens na Índia

Estudantes carregam tochas enquanto gritam palavras de ordem contra a violência sexual no país, em Calcutá, em 7 de outubro passado: uma mulher indiana é violentada a cada 18 minutos (foto: Dibyangshu Sarkar/AFP)





Um novo caso de estupro grupal chocou a Índia e expôs uma epidemia de violência sexual — a cada 18 minutos, uma mulher sofre abuso no país. Uma garota de 16 anos, moradora do distrito de Beed, no estado de Maharashtra (centro-oeste), alega ter sido violentada por 400 homens durante seis meses. Até o fechamento desta edição, sete suspeitos tinham sido presos, incluindo o pai e o marido da vítima.









A história de vida da jovem é repleta de tragédias. Depois de perder a mãe em 2019, a garota foi forçada pelo pai a se casar aos 13 anos com um homem de 33. O marido foi o segundo abusador dela, depois do próprio pai. Após fugir, teve que mendigar pelas ruas, onde foi estuprada em várias ocasiões. Segundo ela, a polícia foi omissa em todas as vezes que procurou a delegacia.





A adolescente formalizou a queixa pela segunda vez na última sexta-feira. De acordo com Abhay Vitthalrao Vanave, presidente do Comitê de Bem-Estar Infantil da Índia (CWC), ela pedia esmolas em uma parada de ônibus quando foi forçada por três homens a trabalhar com sexo.





Vanave explicou que, apesar de ser difícil de corroborar o número de estupradores, a garota conseguiu identificar 25 homens. Fundadora da ONG Pari (Pessoas contra Estupros na Índia), Yogita Bhayana usou o Twitter para desabafar e cobrar justiça. "400 homens estupraram uma menina casada em Beed, durante seis meses! Quando a vítima tentou registrar queixa, também teria sido abusada sexualmente pelo policial!", escreveu. "Nenhuma indignação? Nenhum protesto? (...) Que tal a mídia? Por que vocês estão mudos?"





Em enrevista à rede CNN, Bhayana referiu-se a este como "o mais trágico caso de estupro na história da Índia". "Essa menina foi torturada todos os dias. Queremos uma ação estrita contra todos os culpados."

