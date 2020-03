Índia executa autores de estupro coletivo em ônibus

As autoridades da Índia executaram nesta sexta-feira (noite de quinta no Brasil) quatro homens responsáveis pelo estupro e tortura de uma mulher em um ônibus em Nova Délhi em 2012, um caso que provocou uma onda global de indignação.

Os quatro condenados foram enforcados ao amanhecer na prisão de Tihar, disse o diretor da unidade, Sandeep Goel, à AFP sobre o primeiro caso de pena de morte na Índia desde 2015.

Singh, de 23 anos, estava voltando para casa depois de ir a um cinema com um amigo na noite de 16 de dezembro de 2012, quando ambos embarcaram em um ônibus em Nova Délhi, para voltar para casa.

No veículo eles se depararam com cinco homens e um garoto de 17 anos, que espancaram o jovem, deixando-o inconsciente, e arrastaram Singh para a parte de trás do ônibus, onde a estupraram e a torturaram com uma vara de metal.

A jovem, uma estudante de fisioterapia, e seu amigo foram jogados na estrada.

Singh conseguiu identificar os responsáveis, mas morreu 13 dias depois em um hospital de Cingapura devido a ferimentos internos graves.

Dos seis acusados, o mais jovem cumpriu pena de prisão e um dos adultos morreu em um aparente suicídio enquanto estava sob custódia.

Os quatro executados nesta sexta-feira foram condenados em setembro de 2013.

O ataque brutal à jovem Jyoti Singh provocou semanas de protestos e destacou taxas alarmantes de violência sexual e a situação das mulheres na Índia.

De acordo com dados oficiais, quase 34.000 estupros foram relatados na Índia em 2018, embora analistas considerem esse número apenas a ponta visível do iceberg, já que muitas mulheres têm medo de registrar uma queixa.