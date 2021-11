Tumba coletiva é descoberta em cidadela pré-hispânica no Peru

A tumba coletiva tinha restos mortais de 25 pessoas, incluindo mulheres e crianças (foto: AFP)

Uma equipe de arqueólogos encontrou uma antiga tumba múltipla contendo restos mortais de 25 pessoas, incluindo mulheres e crianças, na cidadela pré-hispânica de Chan Chan, no Peru, informou um pesquisador nesta quinta-feira (11/11)."A pesquisa arqueológica em uma área de apenas 10 m² revelou um contexto funerário múltiplo, no qual foram documentados restos ósseos correspondentes a 25 indivíduos, em sua maioria mulheres, jovens e algumas crianças", descreveu o arqueólogo Jorge Meneses.A tumba múltipla foi encontrada há três semanas, cerca de 500 km ao norte de Lima, com restos humanos quase intactos. No local também havia 70 objetos de cerâmica e relacionados ao trabalho têxtil."Todos os objetos encontrados junto a eles têm a ver com a produção têxtil. Provavelmente essas pessoas se dedicavam a isso", indicou Sinthya Cueva, diretora do Programa de Pesquisas Arqueológicas de Chan Chan.A cidadela era administrada pela classe governante da cultura Chimu, cujos membros costumavam ser enterrados em plataformas funerárias, em estruturas maiores, segundo a diretora. A cidadela foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1986, mesmo ano em que foi incluída na lista de Patrimônio Mundial em Perigo, devido à ação de invasores, a vazamentos de água do mar e às chuvas.