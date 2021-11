Americana de 106 anos bebe uma cerveja por dia: 'Ajuda na longevidade'

Todos se perguntam qual o segredo da longevidade. São milhares de teorias sobre quais as melhores escolhas e caminhos para uma vida longa e saudável. Para a aposentada norte-americana Margaret Dilullo, de 106 anos, no entanto, não há dúvidas ou segredos para ultrapassar um século de vida: “Bebo cerveja todos os dias”, afirma.

Com um senso de humor apurado e vitalidade, ela associa sua saúde e a idade ao fato de tomar uma latinha por dia desde a juventude. A senhora ficou conhecida no país e no mundo e chamou a atenção da produtora da cerveja norte-americana Yuengling, que ela afirma ser sua preferida.