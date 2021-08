Inquilino despejado deixa apartamento com 8 mil latas de cerveja vazias

Estado que o apartamento em Hampshire, na Inglaterra, se encontrava quando o inquilino deixou o local após ser despejado (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após não pagar aluguel por um ano, um homem, não identificado, foi despejado recentemente de um apartamento de dois quartos em Hampshire, na Inglaterra e deixou espalhado pelo imóvel cerca de 8 mil latas de cerveja vazias. A limpeza do local levou 30 horas para ser concluída e proprietário perdeu mais de 12 mil euros.









Além das milhares de latas, acompanhadas das caixas, o antigo morador deixou grande quantidade de comida podre e o banheiro sob péssimas condições. Freddie disse em entrevista à reportagem que assim que entrou pela porta havia latas de cerveja por toda a parte e o cheiro era terrível. “A limpeza nunca tinha fim. Depois do primeiro dia, nem parecia que eu tinha feito diferença”, constatou.





“Ele (o inquilino) claramente não usou a lixeira porque a cozinha estava cheia de restos de comida e na sala de estar havia pães mofados espalhados pelo chão. No andar de cima havia sacos de lixo cheios de pontas de cigarro e não dava para ver o chão porque havia tantas latas de cerveja. O banheiro estava cheio de papel higiênico e fezes, era nojento. Ele nunca tinha dado descarga pelo que parecia”, afirmou.





Ainda conforme o jornal, o inquilino saiu do apartamento por conta própria e se despediu do proprietário apenas com uma mensagem de texto que dizia: “Devo ter deixado um pouco de bagunça”. De acordo com o veículo, o dono do imóvel havia tentando realizar inspeções após o antigo morador não pagar o aluguel, mas este sempre arranjava desculpas.

Freddie acredita que o inquilino pode ter sofrido depressão e provavelmente tinha um problema de alcoolismo. “Às vezes você precisa de ajuda, mas você não pode viver daquele jeito. Não tem desculpa para o apartamento ter ficado tão ruim”, conforme tradução do depoimento.



*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria