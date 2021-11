Nobel da Paz em 2014, ativista paquistanesa se casa; veja fotos

Malala Yousafzai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, se casa com Asser Malik, no Reino Unido (foto: Instagram/Reprodução ) Com pouco mais de 20 anos, Malala Yousafzai já é considerada uma das pessoas mais influentes no planeta. Ativista paquistanesa, a jovem foi a pessoa mais nova a receber um Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos. A premiação foi em reconhecimento à sua luta pelo direito das meninas e mulheres terem acesso à educação no Paquistão.









Seu noivo, Asser Malik, é empreendedor da área esportiva e trabalha como gerente no Conselho de Críquete do Paquistão. Nas redes sociais, os dois compartilham a felicidade da união ao lado das famílias. “Mandem-nos suas orações. Estamos ansiosos para caminhar juntos a jornada que temos pela frente”, compartilhou Malala.

A família celebrou a união do jovem casal no Reino Unido (foto: Instagram/Reprodução )





Malala Yousafzai





Ativista corajosa, Malala enfrentou publicamente o regime radicalista do Talibã ainda na adolescência. Aos 14 anos, quase teve a vida interrompida após um ataque direto do regime. Na ocasião, quando a jovem voltava da escola, homens do Talibã dispararam três tiros em sua cabeça. Outras meninas também foram feridas no ataque.





Em outubro de 2014, após o ataque, o comitê do Nobel anunciou a premiação "pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à educação".





Em 2017, a jovem foi aceita em Oxford, onde estudou filosofia, política e economia. Hoje, Malala ainda é uma forte voz na defesa do direitos das mulheres e do acesso à educação em todo mundo.