Malala sobre livro de Angelina Jolie: 'Estou orgulhosa da minha amiga'

Malala Yousafzai usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para publicar uma foto ao lado de Angelina Jolie. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz elogiou o trabalho da atriz com o livro Know Your Rights: And Claim Them ou, no título em português, Conheça seus Direitos: e Reinvidique-os.



A obra é um guia para que jovens conheçam os direitos na sociedade e possam cobrá-los do governo. Angelina Jolie escreveu o livro em parceria com Geraldine Van Bueren, advogada britânica especializada em direitos humanos.



"As crianças representam quase um terço da população mundial. Assim como os adultos, as crianças têm direitos. Estou orgulhosa da minha amiga Angelina Jolie e Anistia Internacional por escrever Know Your Rights, um livro para dar às crianças o conhecimento de que precisam para enfrentar a injustiça em suas próprias vidas e em todo o mundo", escreveu Malala na legenda da foto publicada no seu Instagram em que aparece abraçada com a atriz.



A jovem também deu um recado aos pequeninos do mundo inteiro que viram a publicação. "Você tem direitos iguais em status ao de qualquer adulto. Ninguém tem o direito de prejudicá-lo, silenciá-lo, dizer-lhe o que pensar ou acreditar, tratá-lo como se você não importasse ou impedi-lo de participar plenamente da sociedade", concluiu.