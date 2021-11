Homem nu é resgatado de dentro de parede de teatro nos EUA

Os bombeiros quebraram paredes para resgatar o homem (foto: Syracuse Fire Department)

Um homem foi resgatado após ficar preso dentro das paredes de um teatro em Syracuse, no Estado de Nova York.

Os bombeiros foram chamados por volta das 7h30 hora local (8h30 no horário de Brasília), depois que alguém ouviu o homem batendo na parede e implorando por ajuda.

Acredita-se que ele tenha ficado preso dentro da parede por dois dias.

As equipes de resgate cortaram as paredes do teatro e o encontraram nu, segundo a mídia local. Ele está sendo tratado em um hospital local.

Em um comunicado no Facebook, o Corpo de Bombeiros de Syracuse disse que não estava claro como ele conseguiu acesso ao interior da parede.

Em declarações ao Syracuse.com, um meio de comunicação local, o diretor do teatro Landmark, Mike Intaglietta, disse que o homem foi visto vagando pelo prédio no início da semana.

Os funcionários que o viram presumiram que ele havia saído, disse Intaglietta.

"Não sei se ele entrou para se aquecer ou para ir ao banheiro. Não sei", acrescentou.

John Kane, vice-chefe do Corpo de Bombeiros de Syracuse, disse à mídia que o homem provavelmente se escondeu em um forro e ficou preso depois de cair dentro da parede dos banheiros masculinos do teatro.

A polícia disse que o homem parecia sofrer de uma doença mental e não seria indiciado ou identificado.

